Yargıtay, kaçak sigara kararına sehven yazılan "karton" ifadesini "paket" olarak düzeltti
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Yargıtay, kaçak sigara kararına sehven yazılan "karton" ifadesini "paket" olarak düzeltti

18.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:26
Yargıtay, kaçak sigara kararına sehven yazılan

Yargıtay 19. Ceza Dairesinin "ele geçen 177 karton gümrük kaçağı sigaranın kişisel kullanım sınırında kaldığı"na yer verilen kararındaki "karton" kelimesinin sehven yazıldığı, bunun "paket" olarak düzeltildiği bildirildi.

Yargıtay 19. Ceza Dairesinin "ele geçen 177 karton gümrük kaçağı sigaranın kişisel kullanım sınırında kaldığı"na yer verilen kararındaki "karton" kelimesinin sehven yazıldığı, bunun "paket" olarak düzeltildiği bildirildi.

Yargıtay Genel Sekreterliğinin yazılı açıklamasında, Dairenin 14 Eylül 2020'de verdiği ve "Ele geçen 177 karton gümrük kaçağı sigara miktarının, kişisel kullanım sınırında kabulü gerektiği" ifadesinin kullanıldığı kararla ilgili bazı internet siteleri ile sosyal medyada değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, karardaki "karton" ifadesinin "paket" yerine sehven yazıldığının anlaşıldığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Kararla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 5 Ekim 2020 tarihli 'Maddi Hatanın Düzeltilmesi' konulu talebi üzerine, Dairece 14 Eylül 2020 günkü kararın dördüncü paragrafındaki 'karton' ibaresi çıkartılarak, yerine 'paket' ibaresi eklenmek suretiyle, ilamın düzeltilmesine 6 Ekim 2020 tarihinde oy birliği ile karar verildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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