Yargıtay'ın yeni binasını tanıtıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'de bir sosyal medya yasasının çıkması konusunda toplumda mutabakat olduğunu, kendisinin de aynı kanaatti taşıdığını söyledi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'de bir sosyal medya yasasının çıkması konusunda toplumda mutabakat olduğunu, kendisinin de aynı kanaatti taşıdığını söyledi.

Yargıtay'ın İncek'teki yeni binasını basın mensuplarına tanıtan Başkan Akarca, gündemdeki konuları da değerlendirdi.

Yargıya güvenin zannedilenin aksine az olmadığını söyleyen Başkan Akarca, "Yargıya güven her gün daha da artmaktadır. Meclisimiz, Adalet Bakanlığımız çok ciddi yasal düzenlemeler yaptı. İnfazla ilgili düzenlemeler hayata geçirildi. Bu reform çalışmaları hala sürmektedir. Biz Yargıtay olarak geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Yargıtay olarak üzerimize düşen bütün sorumluluğun farkındayız. Bunun için milletimizin bize güven duymaya devam etmesini diliyoruz" dedi.

"Tutuklama istisna olmalı"

Bir şahsın tutuklanmasının ya da tutuklanmamasının o yargılanmanın sonucu gibi aktarıldığını belirten Başkan Akarca, "İşin esası, temel ilkesi tutuksuz yargılamadır. Tutuklama, istisnai olmalıdır. Kuvvetli suç şüphesi bulunması halinde ve gerçekten suçun vahim olması halinde tutuklama tedbiri uygulamalıdır. Bir kişinin serbest bırakılması, tahliye edilmesi, tutukluluk halinin sona erdirilmesi o kişinin berat ettiği anlamına gelmez. Ama bizim insamızın çok tez canlı olduğu için, o tutuklamayı ceza gibi görme eğiliminde ve sıkıntı da bundan kaynaklanmaktadır. Halbuki o kişi tutuksuz yargılandığı taktirde, yargılamanın hızlanması halinde ve kesinleşmesi ile birlikte, kişinin cezası infaz edilecektir" diye konuştu.

"Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin"

Sosyal medya yasasıyla ilgili görüşlerini dile getiren Başkan Akarca şunları kaydetti:

"Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin. Bu konuda büyük bir uzlaşı var. Bizim de kanaatimiz o. Bu alan çok başı boş. Herkesin haysiyetiyle, toplumun sinir uçlarıyla oynayıp ondan sonra da çatışmacı bir ortama sürüklemeye hiçbir devlet izin veremez. Hiç bir hukuk sistemi izin vermez buna. Örnekleri var. Avrupa ülkelerinde düzenlemeler yapıldı. Daha ağır cezalar söz konusu değil. Buralarda bir yanlış anlama var. Özellikle sahte hesapları kullananlarla ilgili bir düzenleme gerekiyor. Her dileyen, istediği gibi sahte hesap açıyor ve bunun bilgisini sosyal medya kuruluşundan alamıyorsunuz. Bilgi vermiyor. Kimin bu hesabı açtığını bilmemiz lazım. Bu alanın başı boş bırakılmaması gerekir. Yoksa burada cezaların artırılması söz konusu değil. Özelikle sahte hesaplarla ilgili bir düzenleme. Yasal bir boşluk var burada. Boşluğu dolduracak bir düzenleme lazım. Yoksa hesabı belli olan kişilerle ilgili savcılarımız yasal işlemi yapıyor. Gerekli tazminat davaları, ceza davaları açılıyor. Ceza artırımına gitmeye gerek yok ama asılsız haber yayan, toplumu kışkırtan huzursuz eden kargaşaya sevk eden haber yapmak dünyanın her yerinde suç. Bunun için yasal düzenlemeye gerek yok."

İncek'te Anayasa Mahkemesi'nin hemen yanına inşa edilen Yargıtay'ın yeni hizmet binası, yaklaşık 27 futbol sahasına eşit olan 191 bin metrekare alana sahip. 2018 Mart ayında temeli atılan inşaat 2,5 yıl gibi kısa bir sürede bitirildi. 422 bin metrekare kapalı alana sahip komplekste 24 adet daire başkanı odası, 309 adet üye odası, 48 adet kıdemli tetkik hakimi odası, 744 tetkik hakimi odası, her dairede 2'şer olmak üzere 48 müzakere salonu, 26 adet duruşma salonu, 40 toplantı salonu, 133 arşiv odası ve 215 depo, 706 kişilik konferans salonu, Kubbealtı kabul salonu ve 7 adet kule toplantı salonu bulunuyor. Bütün odalar son teknoloji çalışma ekipmanlarıyla donatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı