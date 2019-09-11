Yargıtay'ın MİT tırları kararı: Devlet orantılı ve önleyici tedbirler alma hakkına sahiptir

11.09.2019 12:30

Yargıtay'ın MİT tırları kararının gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle meşru savunma durumunda kalan devletin, orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahip olduğu belirtilerek, "Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez." denildi.



Ayrıntılar geliyor... Euronews.com'da Görüntüle