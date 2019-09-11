Yargıtay'ın MİT tırları kararı: Devlet orantılı ve önleyici tedbirler alma hakkına sahiptir
Yargıtay'ın MİT tırları kararı: Suriye'de yaşananlar nedeniyle devlet orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahiptir
11.09.2019 12:30
Yargıtay'ın MİT tırları kararının gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle meşru savunma durumunda kalan devletin, orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahip olduğu belirtilerek, "Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez." denildi.
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Kaynak: Euronews.com