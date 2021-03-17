Son dakika gündem: YARGITAY'IN BOZMA KARARININ ARDINDAN EŞİNİ FELÇ BIRAKAN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'da 6 yıl önce boşanma davası açan eşi Handan Aşkın ve ağabeyi Sedat Sevin'e ruhsatsız silahıyla ateş eden ve Handan Aşkın'ın felç kalmasına neden olduğu iddiasıyla toplam 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Emre Aşkın, Yargıtay'ın bozma kararının ardından...

GAZİOSMANPAŞA'da 6 yıl önce boşanma davası açan eşi Handan Aşkın ve ağabeyi Sedat Sevin'e ruhsatsız silahıyla ateş eden ve Handan Aşkın'ın felç kalmasına neden olduğu iddiasıyla toplam 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Emre Aşkın, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Yargıtay'ın bozma kararına uyan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Yargıtay, her iki mağdura karşı ayrı ayrı makul cezalar tayini yerine üst sınırdan hapis cezası belirlenerek fazla cezalar tayin edilmesi" gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar vermişti.

SANIK SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Aşkın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur Sedat Sevin de duruşma salonunda hazır bulundu. Handan Aşkın ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararını usul ve yasaya uygun bularak, uyulmasına karar verdi.

SANIK AVUKATI TAHLİYE TALEP ETTİ

Sanık Emre Aşkın'ın avukatı Ahmet Bindal, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep ederken "Müvekkilim uzun süredir tutukludur. Adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Mağdur Sedat Sevin'in avukatı Muhittin Refik Güçlü ile Handan Aşkın'ın avukatı Gül Erdoğmuş ise mahkeme heyetinin eski kararında direnmesini talep etti.

MÜTALAA İÇİN DOSYA SAVCIYA GÖNDERİLDİMahkeme heyeti, sanık Emre Aşkın'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİİddianameye göre, Handan Aşkın ile kocası Emre Aşkın arasında yaşanan sorunlar nedeniyle ayrı yaşıyordu. Handan Aşkın, bazı eşyalarını almak için ağabeyi Sedat ile evine gitti. Bu sırada sanık Emre Aşkın müştekilerle konuşmak istedi ancak Handan Aşkın ve ağabeyi konuşmak istemedi. Evden dışarı çıktıkları sırada sanık Emre Aşkın'ın, eşi ve ağabeyine "Size bunun hesabını tek tek soracağım. Sizleri tek tek öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği belirtilen iddianamede, yanında bulunan ruhsatsız silahla önce Sedat Sevin'e ateş ettiği, daha sonra da eşi Handan Aşkın'a ateş ederek yaraladığı belirtildi. Olayda kullandığı ruhsatsız silahı daha sonra arkadaşı olduğu belirtilen Fatih Uzun'a saklaması için verdiği öne sürüldü. Şikayetçi Handan Aşkın ise olayı şöyle anlatmıştı: "Kendisi beni aradı, evde olduğunu eşya almak istediğini söyledim. Bana 'Sedat ağabeyinle gelin' dedi. Eşyalarımı aldım. Ağabeyime hakaret etti. Ağabeyim cevap vermedi. Dışarı çıktıktan sonra sanık bizi tehdit etmeye başladı. 'Bunun hesabını soracağım' dedi. 'Giderim cezaevinde paşalar gibi yatarım" dedi. Arkamızdan ayak sesleri duydum. Belinden silah çıkarttı, ağabeyimin üzerine yürüdü. İlk önce silahı ağabeyimin kafasına dayadı. Tetiğe bastı, kurşun kalmamış olacak ki, o esnada bana zarar vermemesi için boğuştum. Sonra kaçtığımı hatırlıyorum." İddianamede, şüpheli Emre Aşkın'ın "Eşini öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması talep edilimişti.

YARGITAY BOZMA İLAMI

Yargıtay bozma ilamında, Handan Aşkın'ın organlardan birinin işlevini sürekli olarak yitirilmesi niteliğinde ve kemik kırığının ağır 6 derecede olduğu, Sedat Sevin'in ise vücuttaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisi ağır 4 derecede etkileyecek nitelikte olacak şekilde yaralandığı belirtildi. İlamda, "Her iki mağdura karşı ayrı ayrı makul cezalar tayini yerine üst sınırdan hapis cezası belirlenerek fazla cezalar tayin edilmesi" nedeniyle kararın bozulduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı