Yargıtay'ın 8 sanık yönünde bozduğu FETÖ'nün medya yapılanması davasının görülmesine devam edildi

Yargıtayın, 25 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında verilen hükmü lehlerine bozduğu 8 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Yargıtayın, 25 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında verilen hükmü lehlerine bozduğu 8 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamından sonra İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 2. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız, Cemal Azmi Kalyoncu ve Ali Akkuş ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yusuf Ahmet Kaymak, "Sanıklardan Cemal Azmi Kalyoncu'yu gazetede çalışması nedeniyle tanırım. Cemal Azmi Kalyoncu'nun FETÖ örgütüne üyelik, irtibat ya da iltisakına dair bir bilgim yoktur. Sanık Ali Akkuş ile ilgili ise FETÖ örgütüne üyeliği olup olmadığı hususunu bilemem. Ben 3 sene önce ifade verirken daha ziyade Ekrem Dumanlı ile ilgili verdiğim beyanlar kapsamında Ali Akkuş beyin de orada toplantıda olduğu hatırıma gelerek onun da ismini söylemiştim. Ben o toplantıda bulunmadım, o toplantıya avukatlar geldi. Ertesi gün gözaltı olayı olacaktı. Hukuksal açıdan neler görüşüldü tahmin ediyorum. Burada karar mercii Ekrem Dumanlı idi. Ali Akkuş'un gazetecilik dışında bir faaliyetine denk gelmedim." ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme gelen evrak ile sanıkların talepleri alındı.

Tutuksuz sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu, da söz alarak,"Bu örgütle hep savaştım. Bu yüzden hiçbir zaman bu örgütün üyesi olmadım. Yardım ya da destekte de bulunmadım. Bu yönüyle bozma ilamına katılmıyorum. Suçlamaların tamamından beraatımı talep ediyorum." dedi.

Sanık Atilla Taş'ın avukatı Sevgi Kalan da söz alarak, müvekkili yönünden dosyanın tefrik edilerek hakkında beraat kararı verilmesini ve duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti. Müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirten avukat Kalan, ayrıca müvekkili hakkındaki adli kontrol kararının da kaldırılmasını istedi.

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, imza şeklinde adli kontrolü olan sanıkların pandemi dolayısıyla bu adli kontrolünün kaldırılmasına karar verdi.

Sanık Atilla Taş'ın duruşmalardan vareste tutulmasına da hükmeden heyet, sanık Taş'ın avukatının tefrik talebinin ise Atilla Taş hakkında verildiği belirtilen AİHM kararının dosyaya ulaşmasına müteakip değerlendirilmesine, karar vererek duruşmayı erteledi.

Dava süreci

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davayı 8 Mart 2018'de karara bağlamıştı.

Firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatini kararlaştırmıştı.

Atilla Taş'ın da aralarında olduğu 13 sanığın beraatine karar veren heyet, Atilla Taş'ın, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmiş ve bu sanıklara adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 sanığı 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırırken, 12 sanığa da 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti.

Yargıtaydan bozma

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece karara bağlanan davaya ilişkin yapılan istinaf başvurularını 24 Ekim 2018'de karara bağlamış, verilen kararda usul ve esasa ilişkin bir aykırılık bulunmadığından istinaf başvurularının esastan reddine hükmetmişti.

İstinaf kararına yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, davada 25 sanık hakkında verilen hükmü kısmen bozmuştu. Yargıtay, 6 Mart 2020 tarihli kararında, 17 sanık hakkında onama, Atilla Taş'ın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu 8 sanık hakkında ise farklı nedenlerle bozma hükmü kurmuştu.

Bozma hükmünün ardından tahliye taleplerini değerlendiren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mart 2020'de tutuklu 6 sanığın tahliyesine karar vermişti. Mahkeme heyeti, yapılan ilk celsede 8 sanıkla ilgili bozma kararına uyulmasına yönelik hüküm kurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya