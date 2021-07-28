Yargıtay, FETÖ'nün "Sakarya yapılanması" davasında 42 sanıktan 28'i hakkındaki kararı onadı
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Yargıtay, FETÖ'nün "Sakarya yapılanması" davasında 42 sanıktan 28'i hakkındaki kararı onadı

Yargıtay, FETÖ'nün 'Sakarya yapılanması' davasında 42 sanıktan 28'i hakkındaki kararı onadı
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Yargıtay, Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "şehir yapılanması" davasında 28 sanığın cezasını onadı, 14 sanık hakkında verilen kararı ise bozdu.

Yargıtay, Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "şehir yapılanması" davasında 28 sanığın cezasını onadı, 14 sanık hakkında verilen kararı ise bozdu.

Dava kapsamında yargılanan sanık ve avukatları, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 25 Nisan 2018'de karara bağlanan mahkumiyetlere ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yaptı. Başvurunun reddine hükmedilerek karar onandı.

Sanık ve avukatları ise Bölge Adliye Mahkemesinin kararına ilişkin Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 42 sanıktan 28'i hakkında yerel mahkemede verilen kararı onadı.

Yargıtay'ın onama kararında, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun şekilde elde edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlatılan kararda, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşıldığından temyiz davalarının ayrı ayrı esastan reddiyle hükümlerin onanmasına karar verildiği belirtildi.

14 sanık hakkında verilen ceza kararı bozuldu

Öte yandan üst mahkeme, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ceza verilen 14 sanık hakkındaki kararı bozdu.

Haklarında 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen D.A.K. ve R.T'nin istinaf ve temyiz aşamasında verdikleri dilekçelerde etkin pişmanlıktan yararlanma isteklerini dikkate alan 16. Ceza Dairesi, bu kişilerin verdikleri bilgilerin örgüt içerisindeki kaldıkları süre, örgütsel faaliyet ve konumuna uygun faydalı bilgiler olup olmadığı, eldeki bilgilerle örtüşüp örtüşmediğinin ilgili birimlerden sorulup değerlendirilerek sonucuna göre haklarında karar verilmesine hükmetti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 9 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılan A.Ş.U, A.D, A.G, F.A, H.A, H.U, M.P, M.O, Ö.F.A, S.U, Y.T. ve Y.E'nin haklarında verilen cezalar da bozuldu.

Süreç

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Davanın 25 Nisan 2018'deki karar duruşmasında 42 sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 2 yıl 6 ay ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, 3'ünün beraatine hükmedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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Yargıtay, FETÖ'nün "Sakarya yapılanması" davasında 42 sanıktan 28'i hakkındaki kararı onadı - Haberler
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