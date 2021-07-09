Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 89 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen hapis...
Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 89 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen hapis cezalarını onadı.
Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 89 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen hapis cezalarını onadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş