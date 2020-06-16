Yargıtay, FETÖ davası sanıklarının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı YARGITAY 16'ncı Ceza Dairesi, Mersin'de darbe girişimi davasında eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

YARGITAY 16'ncı Ceza Dairesi, Mersin'de darbe girişimi davasında eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Mersin'de yaşananlara yönelik açılan davaya ilişkin Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan, eski kurmay başkanı Albay Tayfun Ergi, eski 3'ncü sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen ile eski Deniz İkmal Binbaşı İlhan Tabur, dönemin harekat şube müdürü Kurmay Yüzbaşı Ali Gül'e 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayan Daire, eski 4'ncü sınıf emniyet müdürü Yaşar Şimşek ile eski polis Seydi Vakkas Fidan'ın, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan aldığı 15'er yıl hapis cezasını da uygun buldu.

Kaynak: DHA