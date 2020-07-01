Yargıtay, eski Korgeneral İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu
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Yargıtay, eski Korgeneral İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nin eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu.

Yargıtay, eski Korgeneral İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu
01.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:39

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nin eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen darbe girişimi yargılamaları kapsamında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti. Yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz üzerine dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne taşındı. Daire, İyidil'in beraatına karar vererek tahliyesine hükmetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca İyidil hakkındaki beraat ve tahliye kararına itiraz edilmesi üzerine itirazı inceleyen 21. Ceza Dairesi, İyidil'in tutuklanmasına karar verdi.

Temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nin İyidil hakkındaki beraat kararının bozulmasına hükmetti. Daire, 20. Ceza Dairesi'nin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi saydı. İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu oluşturduğunu ancak dosyadaki eksik incelemelerin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesi gerektiğini ifade eden Daire, dava dosyasının Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti. İyidil'in tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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