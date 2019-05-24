Yargıtay, DNA testi yapılmadan annelik tespitini geçersiz saydı

Yargıtay nüfustaki anne adının değiştirilmesi için tanık beyanının yeterli olmayacağını belirterek DNA testi yapılması gerektiğine hükmetti.

Dava, Manisa'da Dudu Uçkun ile Ali Görciz çiftinin evlilik dışı birlikteliklerinden bir oğullarının dünyaya gelmesiyle başlıyor. Çift, Mahmut adı verdikleri yeni doğan çocuklarına nüfus cüzdanı çıkartmak istiyor. Ancak resmi olarak evli olmadıklarından dolayı nüfusa annenin adını bildirmekten kaçınıyorlar. Çözüm olarak, baba Ali'nin resmi eşi olan Nilüfer Görciz akla geliyor. Mahmut'un annesi olarak nüfus kayıtlarına evlilik birliği içinde doğmuş gibi Nilüfer Görciz yazılıyor. Euronews.com'da Görüntüle