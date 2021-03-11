Yargıtay darbe girişiminde Polatlı'da yaşanan eylemlere ilişkin davada kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 328 sanık hakkında açılan dava 13. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Nisan 2018'de karara bağlanmış, 281 sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmişti. Mahkeme, 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası verirken, 64 sanığın beraatına hükmetmişti. İstinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesine geldi. Dosyayı inceleyen Daire, yerel mahkeme kararının hukuka uygun olduğuna karar vererek itirazları reddetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıklar dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral Murat Aygün, Oğuz Serdar Özgür, Abdulkerim Ceyhan, Murat Dinlecener, Bilal Akdoğan, Selçuk Serhat Pesek, Ali Dilcioğlu, Uğur Tümürlek, Alper Doğan ve Mustafa Kemal Biber'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Daire, aynı suçtan müebbet hapis cezası alan Aytekin Kara ile 51 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen hükümleri onadı. Ayrıca 2 sanığın beraat kararını onayan Yargıtay, beraat eden diğer 62 sanık hakkındaki beraat hükmünü de "ceza verilmesine yer olmadığına" şeklinde düzelterek onadı.

Yargıtay'ın bozma verdiği kararlar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası verilen 26 sanık hakkındaki kararı bozdu. Dairenin kararında bu kişiler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan hüküm kurulması gerektiğine işaret edildi. Yargıtay, 13 sanık hakkında verilen cezalarda indirim uygulanması gerektiğini belirterek, bu kişiler yönünden verilen kararı bozdu.

160 sanık tahliye edildi

Yargıtay, darbe girişimi sırasında uzman çavuş, uzman onbaşı ve uzman er rütbelerinde olan 160 sanık hakkındaki kararları da bozdu. Bu sanıklara "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan ceza verildiğini belirten Yargıtay, sanıklar hakkındaki delillerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sanıkların askeri hiyerarşi içerisinde en alt rütbede görev yaptıklarına işaret eden Yargıtay, bu sanıkların FETÖ ile irtibatlarının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini, sanıkların işledikleri fiilin askeri hiyerarşi içinde mutlak itaat ve emrin muhtevasını sorgulayamama ilkeleri sonucu kaçınılmaz bir yanılgıya düşüp düşmediklerinin araştırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı