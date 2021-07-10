Yargıtay, darbe girişiminde bulunan 89 FETÖ sanığının cezasını onadı
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Yargıtay, darbe girişiminde bulunan 89 FETÖ sanığının cezasını onadı

Yargıtay, darbe girişiminde bulunan 89 FETÖ sanığının cezasını onadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yargıtay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 89 sanığın cezalarını onadı.

Yargıtay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 89 sanığın cezalarını onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, darbe girişimi sırasında İstanbul'daki Harp Akademileri Komutanlığı'nda meydana gelen eylemlere ilişkin davanın temyiz incelemesini tamamladı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki olaylara ilişkin davada 89 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet ile 3 sanığa silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verilen hapis cezaları onandı.

Sanıkların isimleri şöyle:

"Abdi Pehlivan, Abdullah Göktaş, Abdullah Kaya, Adem İncikli, Ahmet Kaya, Ahmet Kaya, Ahmet Yücel, Ali Can, Ali Emre Destegül, Ali Ertürk, Ali Nedim Karabulut, Ali Orhan Tolluoğlu, Burak Bayrak, Cengizhan Efe, Cenk Erdoğan, Cihangir Çenteli, Duran Yılmaz, Durdu Selim Ayçetin, Egemen Eker, Emre Ünal, Eray Akın, Erkan Abunaz, Fatih Akar, Fatih Özdemir, Fatih Şayin, Fatih Ünal, Faruk Bolat, Faruk Mantı, Feyzullah Yenitepe, Gürcan Anılırcan, Hakan Akbulut, Halil Başaran, Halil İbrahim Tokuş, Halil Pulat, Hasan Tüzen, Hüsamettin Harmancı, İbrahim Alaca, İbrahim Poyraz, Kadir İncir, Kemal Kapucu, Kerime Yıldırım, Levent Özüarap, Mehmet Al, Mehmet Börekçi, Mehmet Genç, Mehmet Paçacı, Metehan Atasoy, Murat Divril, Murat Özcan, Murat Parladı, Murat Yavuzarslan, Musa Gülmez, Mustafa Acar, Mustafa Bayram, Mustafa Kıyı, Mustafa Kürşat İloğlu, Mustafa Özcan Çay, Mücahid Yakup Ayaydın, Nazım Aytar, Oğuzhan Yüksel, Osman Albayrak, Ömer Demir, Ömer Faruk Saygı, Özcan Korhan, Rıza Erkuş, Salih Bayrak, Samet Kuzu, Sedat Önder, Selçuk Tıraş, Selim İnaç, Selim İstanbul, Serhat Altınmakas, Serkan Kaya, Serkan Kılıç, Soner Civelek, Şahin Özdemir, Şükrü Pınar, Tamer Özarslan, Turgay Cücük, UğurErdemir, Ümit Keser, Vahit Yılmaz, Veysel Yılmaz, Volkan Kızılkaya, Yavuz Yücel, Yusuf Bakar, Yusuf Gülser, Yüksel Koca ve Zekeriya Aktaş." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yargıtay, darbe girişiminde bulunan 89 FETÖ sanığının cezasını onadı - Haberler
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