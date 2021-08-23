Yargıtay'dan yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış törenine ilişkin açıklama Açıklaması
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Yargıtay'dan yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış törenine ilişkin açıklama Açıklaması

Yargıtay'dan yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış törenine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Güncel

Yargıtay Genel Sekreterliğinden, bazı internet sitelerinde, Yargıtay'ın yeni hizmet binasının ve 2021-2022 yeni adli yılın açılışı dolayısıyla 1 Eylül'de yapılacak törene ilişkin yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Yargıtay Genel Sekreterliğinden, bazı internet sitelerinde, Yargıtay'ın yeni hizmet binasının ve 2021-2022 yeni adli yılın açılışı dolayısıyla 1 Eylül'de yapılacak törene ilişkin yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı internet sitelerindeki haberlerde, "Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Yargıtay üyeleri, Yargıtay cumhuriyet savcıları ve Yargıtay tetkik hakimlerinin cep telefonlarına bir mesaj göndererek, adli yıl açılış törenine katılımın zorunlu olduğunu belirttiği" iddialarının yer aldığı kaydedildi.

Haberlerde belirtilen iddiaların tamamen asılsız ve dayanaksız olduğu ifade edilen açıklamada, Yargıtay'a yönelik yapılan haksız ve ölçüsüz eleştirilerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin üzüntüyle karşılandığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yargıtay'da adli yıl açılışlarının, Yargıtay daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay cumhuriyet savcıları, tetkik hakimleri ile tüm Yargıtay mensuplarının seve seve katılmayı arzu ettiği özel törenler olup, yeni Yargıtay binasının hizmete açılmasının da 153 yıllık köklü kurumsal kültüre sahip Yargıtay tarihinin önemli dönemeçlerinden biri olması nedeniyle tüm mensuplarımızın güçlü aidiyet duygusuyla ve tarihe tanıklık etme düşüncesiyle gönüllü olarak adli yıl açılış törenine katılacağından şüphe duyulmamaktadır.

İlgili haberde belirtildiği gibi Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca tarafından Yargıtay üyeleri, Yargıtay cumhuriyet savcıları ve Yargıtay tetkik hakimlerine gönderilmiş herhangi bir cep telefonu mesajı bulunmamaktadır."

Aksine, Yargıtay Genel Sekreteri tarafından, davetiye fotoğrafı ile katılım konusunda hiçbir zorunluluk içermeyen, "Değerli Başkanlarım, Başkanlığımızca yeni binamızın açılış töreni ve adli yıl açılışına dair planlamalar tamamlanmış olup programa dair davetiyeler onursallarımız için adreslerine, görevdeki arkadaşlarımız için dairelerimize gönderilmiştir. Bu tarihi günde katılımlarınızla programımızı onurlandırmanız dileğiyle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum." şeklinde bilgilendirme ve davet niteliğinde mesaj gönderildiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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Yargıtay'dan yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış törenine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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