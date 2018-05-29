Yargıtay'dan Tazminat Konusunda Emsal Karar

Satış müdürü olarak çalıştığı firmadan yaş hariç emeklilik nedeniyle kıdem tazminatını talep edip istifa eden kişi, 5 gün sonra aynı sektörde faaliyet gösteren bir firmada işe başladı. Yargıtay mahkemenin 'tazminatını almalı' dediği kişi için tazminat ödenmemesine karar verdi.