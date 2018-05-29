Yargıtay'dan Tazminat Konusunda Emsal Karar

Satış müdürü olarak çalıştığı firmadan yaş hariç emeklilik nedeniyle kıdem tazminatını talep edip istifa eden kişi, 5 gün sonra aynı sektörde faaliyet gösteren bir firmada işe başladı.

Yargıtay'dan Tazminat Konusunda Emsal Karar

Satış müdürü olarak çalıştığı firmadan yaş hariç emeklilik nedeniyle kıdem tazminatını talep edip istifa eden kişi, 5 gün sonra aynı sektörde faaliyet gösteren bir firmada işe başladı. Yargıtay mahkemenin 'tazminatını almalı' dediği kişi için tazminat ödenmemesine karar verdi.

Kaynak: Dunya.com

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