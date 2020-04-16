Yargıtay'dan salgındaki ölümle ilgili emsal karar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yargıtay'dan salgındaki ölümle ilgili emsal karar - Haberler
Güncel

Yargıtay'dan salgındaki ölümle ilgili emsal karar

Yurt dışı seferinde, salgın hastalığa yakalanan tır şoförü hayatını kaybetti.

16.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:10
Yargıtay'dan salgındaki ölümle ilgili emsal karar

Yurt dışı seferinde, salgın hastalığa yakalanan tır şoförü hayatını kaybetti. Sosyal Sigortalar kurumu, ölümü iş kazası saymadı. TIR şoförünün ailesi konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin 'Maktul, iş kazası sonucu vefat etmemiştir' kararıyla sarsılan aileye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi.

Özel bir şirkette tır şoförü olarak çalışan işçi, 11 Aralık 2009 günü Ukrayna seferinden döndükten sonra rahatsızlandı. Yapılan tedavi sonrası TIR şoförü için ' " akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış' raporu verildi. Bir süre sonra şoför, trafik kazası geçirince yeniden devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından taburcu edilen şoför, Üniversite Hastanesi'ne müracaat etti.

YAPILAN TEŞHİSTE TIR ŞOFÖRÜNÜN DOMUZ GRİBİ SALGININA YAKALANDIĞI BELİRLENDİ.

Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından H1N1 ( domuz gribi ), pnömani ( zatürre ) ve ARDS ( akut solunum sıkıntısı sendromu ) tanısıyla tedavi altına alınan şoför, on gün yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat etti.

Tır şoförünün ölümüne 'iş kazası' denilmedi. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 'iş kazası değil' kararına karşı İş Mahkemesi'nde dava açan acılı aile, salgın hastalığın Ukrayna seferi sırasında bulaştığını öne sürdü. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı aile temyiz edince devreye Yargıtay 21. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay, TIR şoförü hakkında Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda salgın hastalığın yurt dışında yakalandığının vurgulandığı hatırlatıldı.

İş kazasının tarifinin de yapıldığı Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Yasada iş kazası, sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay olarak tanımlandığından, olayın etkilerinin bir süre devam ederek zaman içinde artması ve buna bağlı olarak sonucun daha sonra gerçekleşmesi mümkündür. Yani,iş kazası ani bir olay şeklinde ortaya çıkıp,buna bağlı olarak zarar, derhal gerçekleşebileceği gibi, gazdan zehirlenme olayında olduğu şekilde etkileri daha sonra da ortaya çıkabilir. Sonradan oluşan zarar ile olay arasında uygun illiyet bağı bulunması koşuluyla olay iş kazası kabul edilmelidir. Yasanın iş kazasını sigortalıyı zarara uğratan olay biçiminde nitelendirmiş olması illiyet (nedensellik) bağını iş kazasının bir unsuru olarak ele almayı gerektirmiştir. Ne var ki, burada aranan "uygun illiyet (nedensellik) bağı" olup, bu da yasanın aradığı hal ve durumlardan herhangi birinde gerçekleşme olgusu ile sonucun birbiriyle örtüşmesi olarak anlaşılmalı, yasada olmadığı halde, herhangi başkaca kısıtlayıcı bir koşulun varlığı aranmamalıdır. Kısacası; anılan yasal düzenleme, sosyal güvenlik hukuku ilkeleri içinde değerlendirilmeli; maddede yer alan herhangi bir hale uygunluk varsa zararlandırıcı sigorta olayının kaynağının işçi olup olmaması ya da ortaya çıkmasındaki diğer etkenlerin değerlendirilmesinde dar bir yoruma gidilmemelidir."

Tır şoförünün Ukrayna seferi sırasında domuz gribine yakalandığının dile getirildiği Yargıtay kararında, "Somut olayda, tır şoförü olan davacı murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı işveren tarafından Ukrayna'ya sefere gönderildiği,11.12.2009 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı ortadadır. Adli Tıp Kurumu raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin 13.12.2009 tarihli hastaneye başvurusunda belirttiği şikayetlerin hastalığın başlangıç belirtileri olduğu taktirde hastalığın bulaşmasının bu tarihten 1-4 gün öncesinde gerçekleşmiş olacağının bildirilmiştir. Buna göre davacı murisinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle Ukrayna'ya yapılan sefer sırasında bulaştığı rapor kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır. O halde, davacı ve davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm oy çokluğu ile bozulmuştur." denildi.

Emsal kararla birlikte; iş başında salgın sebebiyle vefat eden işçiler için 'iş kazası' kararı verilecek.

(Süleyman Aydın/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı
İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Tüm uyarılara rağmen parka akın eden vatandaşlardan biri: Virüsten ölmeyi bekliyorum
Tüm uyarılara rağmen parka akın eden vatandaşlardan biri: Virüsten ölmeyi bekliyorum
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Rüştü Reçber Ivan Obradovic
Daha Fazla Su Tbmm Kadın Nisan
Şu an buradasınız: Yargıtay'dan salgındaki ölümle ilgili emsal karar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 10:23:27. #1.14#
title