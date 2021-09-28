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Yargıtay'dan misafirhane ücretini eksik ödeyen müdüre kötü haber

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yargıtay'dan misafirhane ücretini eksik ödeyen müdüre kötü haber

Bir kamu kurumunda ilçe müdürü olarak görev yapan amir, bir süre konakladığı misafirhanenin ücretini eksik ödeyince mahkemelik oldu.

Bir kamu kurumunda ilçe müdürü olarak görev yapan amir, bir süre konakladığı misafirhanenin ücretini eksik ödeyince mahkemelik oldu. Mahkemenin beraat ettirdiği müdüre kötü haber Yargıtay'dan geldi.

İlçede bir kurumun müdürlüğünü yapan kişi hakkında, yönetim ve sorumluluğu altında bulunan misafirhanede 4 yıl boyunca muhtelif zamanlarda kalmasına rağmen, misafirhane konaklama ücretini eksik ödediği iddiasıyla soruşturma açıldı. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan beraat etti. Kurum Genel Müdürlüğü, kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda, müdürün muhtelif zamanlarda kalmasına rağmen, misafirhane konaklama ücretini eksik ödediğine ilişkin tespitlere vurgu yapıldı. Sanık müdürün, kaldığı odayı kalmadığı günlerde boşaltmadığı, özel eşyalarını bulundurulduğu göz önüne alındığında sanığın ödemesi gereken konaklama ücretinin daha fazla olması gerektiği hatırlatıldı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararında, misafirhanenin amiri ve sorumlusu olması sebebiyle, eksik ödemede bulunmasının hukuki ihtilaf olarak kabul edilemeyeceği anlatıldı. Kararda, "İlçe Müdürü olan sanığın, yönetim ve sorumluluğu altında bulunan misafirhanede muhtelif zamanlarda kalmasına rağmen, misafirhane konaklama ücretini eksik ödediğine ilişkin katılan kurum tespitleri ortadadır. Misafirhane kayıt defteri, bilirkişi raporu ve sorumlu memur beyanı ile sabit olduğu, ayrıca sanığın, kaldığı odayı kalmadığı günlerde boşaltmadığı, özel eşyalarını bulundurulduğu göz önüne alındığında sanığın ödemesi gereken konaklama ücretinin daha fazla olacağı anlaşılmaktadır. Sanığın; misafirhanenin amiri ve sorumlusu olması sebebiyle, eksik ödemede bulunmasının hukuki ihtilaf olarak kabul edilemeyeceği, toplanan deliller ve tüm dosya münderecatı karşısında görevi kötüye kullanma suçunun tüm yasal unsurları ile sübut bulduğunun anlaşılması karşısında; görevi kötüye kullanma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Katılan kurum avukatının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüştür. Mahkeme kararının bozulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.

Karara şerh koyan Yargıtay üyesi ise şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle gerek mahkeme gerek daire bu hukuki uyuşmazlığı bu çerçevede çözmekle yükümlüdür. Yerel mahkeme davada eksik misafirhane ücreti ödememekten kaynaklanan bu eylemi değerlendirmiş ve beraat kararı vermiştir. Dairemiz ise eylemin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hususunda çoğunluk görüşüne ulaşmıştır.

Bu hususta iki ayrı mevzuat unsuruna dikkat çekmek gerekir. Aslında burada bir disiplin suçu oluşmaktadır zira kurumunda kendi personeline düzenli olarak denetleme ve eksiklik varsa bu konuda yaptırım uygulama hak ve yetkisi mevcuttur. Eğer bir görevi kötüye kullanma suçundan bahsedilecekse mahiyeti görevi ihmal olmak üzere müdürü ve ekonomik sistemi denetlemeyen PTT yönetimi bundan sorumludur. Kaldı ki bilirkişi raporunda ve mahkemenin sübuta göre de zaten ne kadar alacak verecek olduğu hususu da şüphelidir." - BURSA

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