Yargıtay'dan Mersin'deki FETÖ davasına ilişkin karar çıktı
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Yargıtay'dan Mersin'deki FETÖ davasına ilişkin karar çıktı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminde ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile birlikte 5 sanığın cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Yargıtay'dan Mersin'deki FETÖ davasına ilişkin karar çıktı
16.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:42

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminde ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile birlikte 5 sanığın cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Edinilen bilgiye göre, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ darbe girişiminde Mersin'deki olaylarda yer alan ve Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis de dahil çeşitli cezalara çarptırılan sanıkların temyiz başvurularını karara bağladı. 16. Ceza Dairesi, dönemin Akdeniz Bölge Komutanı olan Nejat Atilla Demirhan, eski kurmay başkanı albay Tayfun Ergi, eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen, eski deniz ikmal binbaşı İlhan Tabur ve dönemin harekat şube müdürü kurmay yüzbaşı Ali Gül'e 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım ettikleri gerekçesiyle 15'er yıl hapis cezasına çarptırılan eski 4. sınıf emniyet müdürü Yaşar Şimşek ile eski polis Seydi Vakkas Fidan'ın cezaları da onaylandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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