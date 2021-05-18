Yargıtay'dan kardeş görme kararı
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Yargıtay'dan kardeş görme kararı

Yargıtay'dan kardeş görme kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, velayeti anneye verilen çocuk ile babaya verilen çocuğun birbirlerini göremeyecek şekilde kişisel ilişki düzenlemesi yapılamayacağına hükmetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, velayeti anneye verilen çocuk ile babaya verilen çocuğun birbirlerini göremeyecek şekilde kişisel ilişki düzenlemesi yapılamayacağına hükmetti. Böylece annesi babası kavgalı olan çocuklar istedikleri takdirde birbirleriyle görüşebilecek.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, davacı-karşı davalı erkeği "eve para bırakmadığı" gerekçesiyle kusurlu buldu. Tarafların ortak çocukları 2010 doğumlu Ali K.'nin velayeti babaya, 2013 doğumlu Pelin'in velayeti ise anneye verildi. Mahkemede; çocuklar birbirlerini göremeyecek şekilde kişisel ilişki düzenlendi. Davacı-karşı davalı babanın velayete yönelik istinaf talebi bölge adliye mahkemesince reddedildi. Çocuklarının birbirleriyle görüşmelerine izin vermeyen mahkeme kararıyla şok olan baba, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, kardeşlerin birbirlerine görmeyecek şekilde kişisel ilişki düzenleyen mahkeme kararını bozdu. Yargıtay kararında, "Velayeti anneye verilen çocuk ile babaya verilen çocuğun birbirlerini göremeyecek şekilde kişisel ilişki düzenlenmesi çocuklar arasında kardeşlik duygusunun gelişmesini engelleyecek nitelikte olduğu gibi, her yıl yarıyıl tatilinde kurulan kişisel ilişki de infazda duraksama yaşatacak niteliktedir. Bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu kısmının düzeltilerek onanması gerekmiştir. Velayeti babaya verilen çocuk ile anne arasındaki şahsi münasebetin, 'her ayın, birinci ve üçüncü haftasına denk gelen Cumartesi günü saat 09.00'dan Pazar günü saat 17.00'ye kadar, dini bayramların birinci günü saat 10.00'dan ikinci günü saat 9.00'a kadar, her yıl 1 Ağustos günü saat 09.00 ile 15 Ağustos saat 17.00 arası, her yıl yarıyıl tatilinin birinci haftası Pazartesi saat 09.00'dan Cumartesi günü saat 14.00'e kadar davacı baba yanından çocukların bizzat alınıp süre sonunda teslim edilmek sureti ile kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir. Her yıl yarıyıl tatilinin ikinci haftası Pazartesi günü saat 09.00'dan Cumartesi günü saat 11.00'e kadar' sözü eklenerek hükmün bu bölümlerinin düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerin ise onanmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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