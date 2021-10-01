Yargıtay'dan "alkollü sürücü" kararı

İZMİR (AA) - Yargıtay 12. Ceza Dairesi, alkollü olarak araç kullandığı sırada bir motosiklete çarpan ve iki kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye verilen cezayı az buldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir otomobil sürücüsü, aniden "U" dönüşü yaparak aynı istikamette seyreden motosiklete çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, yargılandığı Ödemiş 1. Asliye Ceza Mahkemesince "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, 3,07 promil alkollü olduğu halde araç kullanarak kazaya sebebiyet veren sanık hakkında "bilinçli taksir" koşullarının oluştuğu, bu nedenle de Türk Ceza Kanunu'nun 22/3. maddesi uyarınca cezada artırım yapılması gerektiği belirtildi.

Türk Ceza Kanunu'nun "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın 3'te 1'den yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.