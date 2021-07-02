Yargıtay'dan Adana ve Hatay'daki MİT tırları sanıklarının cezalarına onama

FETÖ mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezaları Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onandı.

FETÖ mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezaları Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onandı.

MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a verilen 22 yıl 6 ay hapis cezasını ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'na verilen 20 yıl hapis cezasını onadı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı