Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Rus mevkidaşı Krasnov'la işbirliği mutabakatı imzaladı

Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov'un daveti üzerine Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rus mevkidaşıyla işbirliği mutabakatı imzaladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla imzalanan mutabakat zaptına göre iki ülke; terörizm ve aşırıcılık, ekonomi alanındaki suçlar, dijital para ve dijital finansal varlıkların kullanımıyla ilgili suç içeren eylemler, bilgi ve iletişim teknolojilerine dair suçlar, yasadışı yollardan elde edilen varlıkların yasallaştırılması alanında işbirliği yapacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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