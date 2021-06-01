Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan'da

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan temasları kapsamında Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev'le bir araya geldi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan temasları kapsamında Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev'le bir araya geldi.

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'in daveti üzerinde Bakü'de temaslarda bulunan Şahin, Azerbaycan Adalet Bakanlığını ziyaret etti.

Şahin'in Bakan Memmedov'la yaptığı görüşmede Azerbaycan'da yargı alanında yapılan reformlar, Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerinin önemi ve yargı alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi konuşuldu.

Şahin, Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev'le de bir araya gelerek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yargı alanındaki iş birlikleri müzakere etti.

Temasları kapsamında kamu hizmetlerinin tek pencerede toplandığı "ASAN Hizmet" merkezini ziyaret eden Şahin, Azerbaycan Milli Halı Müzesini de gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı