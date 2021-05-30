Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberindeki heyetin Azerbaycan temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a gelen Şahin ve beraberindeki heyet Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği ve bu ilişkilerin gelişmesi açısından savcılıkların işbirliğinin önemine dikkat çekildiği aktarıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e ilettiği görüşmede, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesine değinildiği ve Azerbaycan'da savcılık alanında yapılan reformların da ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, taraflar arasında, işbirliği imkanları konusunda görüş alışverişinde de bulunulduğu kaydedildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin başkanlığındaki heyet, Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev, Adalet Bakanı Fikret Mammadov ile görüşecek ve Gence şehrini ziyaret edecek. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi - Haberler
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