Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin Anıtkabir'i ziyaret etti
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in Aslanlı Yol'dan yürüyüşü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelmeleri Bekir Şahin'in mozoleye çelenk bırakması Saygı duruşu Anıtkabir önünde fotoğraf çekimi Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş Bekir Şahin'in Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması...
08.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:05
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in Aslanlı Yol'dan yürüyüşü
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelmeleri
Bekir Şahin'in mozoleye çelenk bırakması
Saygı duruşu
Anıtkabir önünde fotoğraf çekimi
Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş
Bekir Şahin'in Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ve yazdığı metni okuması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kaynak: AA