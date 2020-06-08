Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin Anıtkabir'i ziyaret etti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in Aslanlı Yol'dan yürüyüşü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelmeleri Bekir Şahin'in mozoleye çelenk bırakması Saygı duruşu Anıtkabir önünde fotoğraf çekimi Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş Bekir Şahin'in Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in Aslanlı Yol'dan yürüyüşü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelmeleri

Bekir Şahin'in mozoleye çelenk bırakması

Saygı duruşu

Anıtkabir önünde fotoğraf çekimi

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş

Bekir Şahin'in Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ve yazdığı metni okuması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: AA