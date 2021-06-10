Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: HDP'de 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: HDP'de 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Güncel

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: HDP'de 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "HDP iddianamesini hazırladık.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: HDP'de 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "HDP iddianamesini hazırladık."

ANTALYA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "HDP iddianamesini hazırladık. Anayasa mahkemesine teslim ettik. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesinin yetkisinde. 15 gün inceleme süresi var. 843 sayfalık bir iddianame. 451 kişi hakkında yasak isteniyor. 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları parti mensubu konuşmaları var. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Banka hesabına tedbir konulmasını talep etti" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci 2020-2021 Dönem Başkanlığı Kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Antalya'da düzenlenen 'Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele' Konulu Uluslararası Konferans" ta konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Şahin " HDP iddianamesini hazırladık. Anayasa mahkemesine teslim ettik. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesinin yetkisinde. 15 gün inceleme süresi var. Değerlendirecekler. Biz elimizden geleni yaptık. Tüm delilleri dosyaları cd içerisinde teslim ettik. Konuşmalar var. 843 sayfalık bir iddianame. 451 kişi hakkında yasak isteniyor. 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları parti mesubu konuşmaları var. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Banka hesabına tedbir konulmasını talep etti" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: HDP'de 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: HDP'de 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: HDP'de 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: HDP'de 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Sedat Peker İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç
Magazin Metin Uca Atilla Taş Hazal Kaya Erkan Petekkaya
Spor Cristiano Ergin Ataman Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: HDP'de 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 13:14:20. #1.16#

title