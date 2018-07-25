Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca'dan Özdemir'e Ziyaret
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Edirne Valisi Günay Özdemir'i ziyaret etti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Edirne Valisi Günay Özdemir'i ziyaret etti.
Akarca, Vali Özdemir'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Akarca, görüşmenin ardından valilik şeref defterini imzaladı.
Akarca'ya tablo hediye eden Özdemir, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Ziyarette, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran da yer aldı.