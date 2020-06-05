Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin'in seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
05.06.2020 02:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 02:39
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin'in seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.
Kaynak: AA