Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2019'da FETÖ yargılamalarıyla ilgili 16 bin dosya intikal etti

14.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:58

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, 2019'da FETÖ yargılamaları ile ilgili 16 bin 461 dosyanın, kendilerine intikal ettiğini söyledi.

Akarca, Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen Adalet Akademisi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı ve Meslek İçi Eğitim Semineri'nde yaptığı konuşmada, savcıların delillerin değerlendirilmesi aşamasındaki hatalarının asgari seviyeye indirilmesinin amaçlandığını aktardı.

Mehmet Akarca, programda ayrıca ceza yargılamalarının hızlandırılması konularında izlenecek yöntemlerin belirlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Yargıtay'ın görevlerinden birinin de siyasi partilerin sicil dosyalarını tutmak olduğunu belirten Akarca, partilerin tüzük ve programları ile faaliyetlerinin anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunun denetlendiğini anımsattı.

??Tüzük program ve faaliyetlerinde anayasaya aykırılık bulunduğu belirlenen siyasi partiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yerine getirildiğini vurgulayan Akarca, bu işlemlerde de vesayet anlayışından uzak, milli iradeye saygılı ve demokratik hayatın gerekliliklerine uygun şekilde hareket edildiğine dikkati çekti.

"8 siyasi parti hakkında tüzük ihtar başvurusunda bulunuldu"

Anayasa ve kanunlara aykırı faaliyetleri tespit edilen 4 siyasi parti hakkında kapatma davası açıldığını hatırlatan Akarca, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu davalar derdesttir. 24 siyasi parti hakkında kendiliğinden dağılma ve hukuki varlığının sona erme tespiti davası açılmış olup, 10 siyasi parti hakkında hukuki varlığının sona erme halinin tespitine karar verilmiş, 8 siyasi parti hakkında da tüzük ihtar başvurusunda bulunulmuştur. Siyasi partilerle ilgili olarak yapılan çalışmalarda bazı partilerin kanunda yazılı oranda teşkilatlarını kurmadıkları ve seçime girme yeterliliğine sahip olmadıkları halde seçmen iradelerini etkileyecek şekilde usulsüz olarak seçime katıldıkları tespit edildi. Bu konuda yapılan çalışma sonucu aktif olarak faaliyet göstermeyen siyasi parti teşkilatları belirlenmiş, Başsavcılığa gerekli bilgi ve belgeleri vermeyen ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen siyasi partiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

15 siyasi parti seçime girme şartlarını taşıyor

Akarca, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimine girme yeterliliğine sahip 29 siyasi parti bulunmasına karşın yapılan çalışma sonucu 11 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğunun belirlendiğini anlatarak "14 Şubat 2020 tarihi esas alındığında 15 siyasi partinin seçime girme şartları taşıdığı tespit edilmiştir. Bugün itibarıyla 85 siyasi parti faaliyet göstermektedir." dedi.

"FETÖ yargılamaları ile ilgili 16 bin 462 dosya Başsavcılığa intikal etti"

İstinaf mahkemelerinin faaliyete girmesiyle arşive gelen dosya sayısında önemli bir azalmanın görüldüğüne işaret eden Akarca, şunları kaydetti:

"2019'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına temyiz incelemesi için 115 bin 987 dosya geldi. Arşivimizde bulunan 221 bin 637 dosyanın tebliğnamesi yazılarak ilgili dairesine gönderilmiştir. Yazılan tebliğnamelerin daire kararlarıyla isabet oranı yüzde 80'in üzerindedir. 2019'da Başsavcılığımıza istinaf mahkemelerinden 51 bin 987 dosya geldi. 16 bin 630 istinaf dosyası hakkında tebliğname düzenlenmiştir. 2019'da FETÖ yargılamaları ile ilgili 16 bin 461 dosya Başsavcılığa intikal etti. Arşivde bulunan 10 bin 608 dosya, yargılamalarda uygulama birliğinin sağlanması ve içtihat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla öncelikli olarak incelenerek, 16. Ceza Dairesine bunların tebliğnameleri yazılmıştır."

Kaynak: AA