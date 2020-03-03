Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensuplarınca şehit...
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensuplarınca şehit edilmesine ilişkin davada, sanıklara verilen hapis cezalarının onanması talebinde bulundu.
03.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:18
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensuplarınca şehit edilmesine ilişkin davada, sanıklara verilen hapis cezalarının onanması talebinde bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA
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