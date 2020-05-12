Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aday tespiti tamamlandı
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aday tespiti tamamlandı

Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'dan boşalan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan oylama tamamlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aday tespiti tamamlandı
12.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:28

Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'dan boşalan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan oylama tamamlandı.

Yargıtay Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri arasında yapılan seçimde, oy kullanacak üyeler salona tek tek alındı. Salona, üyeler için tek kullanımlık kalem, maske ve dezenfektan konuldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yedi adayın yarıştığı seçimde 355 Yargıtay üyesi oy kullandı.

Seçim sonucunda, 5. Ceza Dairesi üyesi Veli Dalgalı 88, 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil 77, 8. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli 53, 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin 51 ve 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin 30, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay 26 ve 2. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Akif Öndaş 15 oy aldı. 8 üyenin oyu geçersiz sayıldı, 7 üye oy kullanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.

İlk oylamada en çok oy alan 5 üye aday gösterilmiş sayılıyor. Seçimde böylelikle belirlenen Veli Dalgalı, Eyüp Yeşil, Alper Yükselen Bikirli, Bekir Şahin ve Ali İhsan Öztekin'in ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor.

Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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