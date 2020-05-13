Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde verilen cezayı az buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde verilen cezayı az buldu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 14 yaşındaki çocuğun, çalıştırıldığı çiftlikte temizliğini yaptığı tavuk yıkama kazanına düşerek ölümü nedeniyle iş yeri sahibine verilen cezayı az bularak yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde verilen cezayı az buldu
13.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:08

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 14 yaşındaki çocuğun, çalıştırıldığı çiftlikte temizliğini yaptığı tavuk yıkama kazanına düşerek ölümü nedeniyle iş yeri sahibine verilen cezayı az bularak yerel mahkeme kararını bozdu.

Manisa'daki bir çiftlikte çalışan 14 yaşındaki çocuk, temizliğini yaptığı, kesilen tavukların yıkandığı kazanın içine düşerek yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine açılan davada Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi, işletme sahibini "taksirle ölüme neden olma" suçundan hapis cezasına çarptırdı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise sanık hakkındaki cezayı az bularak, yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, "İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği"ne göre olayın meydana geldiği "kümes hayvanları yetiştiriciliği" iş kolunda faaliyet gösteren çiftliğin tehlikeli sınıfta yer aldığı belirtildi.

"Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik"te çocuk işçilerin çalıştırılacağı iş kollarının belirlendiği ifade edilen kararda, bunlar arasında çalışan bir makinenin temizlik işinin bulunmadığı bildirildi.

Sanık tarafından henüz 15 yaşını bitirmemiş çocuk işçi sınıfında bulunan maktulün yasak olmasına rağmen tehlikeli işler kapsamında yer alan işte çalıştırılmasına göz yumulduğu aktarılan kararda, yeterli denetim ve kontrol mekanizmasının da kurulmadığı, bu nedenlerle "bilinçli taksir" koşullarının oluştuğu kaydedildi.

Kararda, bilinçli taksir hükümleri uygulanarak sanık hakkındaki ceza artırılmadan eksik ceza tayiniyle hüküm kurulmasının bozmayı gerektirdiği vurgulandı.

Türk Ceza Kanunu'nun, "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Haber
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Meclis Başkanı Şentop'tan, 'AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?' sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir şey yok
Meclis Başkanı Şentop'tan, "AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir...
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için 'Kesin korunacak' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için "Kesin korunacak" talimatı
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting...
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Deniz Gezmiş Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Sinan Özen Ebru Şallı
Spor Falcao Ali Koç Gökhan Gönül Loris Karius Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde verilen cezayı az buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 13:00:30. #1.15#
title