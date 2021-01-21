Yargıtay cezayı az buldu, yerel mahkeme ilk kararında direndi
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Yargıtay cezayı az buldu, yerel mahkeme ilk kararında direndi

21.01.2021 16:52 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:57
Yargıtay cezayı az buldu, yerel mahkeme ilk kararında direndi

ESKİŞEHİR'de tartıştığı Durmuş Akın'ı (22) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla verilen 14 yıl 2 aylık hapis cezası, Yargıtay tarafından 'az' bulunarak bozulan Ali Değirmendere (33) yeniden yapılan yargılamada, aynı cezaya çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de tartıştığı Durmuş Akın'ı (22) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla verilen 14 yıl 2 aylık hapis cezası, Yargıtay tarafından 'az' bulunarak bozulan Ali Değirmendere (33) yeniden yapılan yargılamada, aynı cezaya çarptırıldı.

2007 yılının Temmuz ayında Barlar Sokağı'nda yaşanan olayda Durmuş Akın, otomobiliyle yol kenarındaki Ali Değirmendere'nin sol ayağının üzerinden geçti. Değirmendere ile Akın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Akın, bir grup arkadaşıyla Ali Değirmendere'yi dövdü.

Ali Değirmendere de Durmuş Akın'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Akın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Tutuklanan Ali Değirmendere hakkında 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 1 yıl süren yargılama sonunda Değirmendere, iyi hal indirimiyle 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi ise, cezada uygulanan indirimi fazla bularak, kararı bozduBozma kararı üzerine yeniden yapılan yargılamaya tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Ali Değirmendere, öldürme amacında olmadığını savunarak, "39 aydır cezaevinde yatıyorum. Çocuğum ve ailem var, mağdur durumdayım. Bu yüzden tahliyemi talep ediyorum. Ben kimseyi öldürmek istemedim" dedi.Mahkeme heyeti ilk kararında direnerek, Değirmendere'ye yeniden 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

 


Yargıtay cezayı az buldu, yerel mahkeme ilk kararında direndi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki ERDOĞAN

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