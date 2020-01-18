: Yargıtay beyoğlu'ndaki tecavüz davasının kararını onadı

18.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:30

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Yargıtay, Beyoğlu'nda tecavüz dehşeti davasında sanıkların aldığı hapis cezalarını onadı.

BAYILTANA KADAR DÖVÜP SIRTINDA TAŞIMIŞTI

Beyoğlu'na 21 Ocak 2017 tarihinde eğlenmeye giden E.Y. ve F.H.E., adlı kadınlar, Balo Sokak yanlarına yaklaşan Rıdvan

isimli kişi tarafından darp edildi. Yediği dayak sonucu bayılan F.H.E.'yi sırtına alan saldırgan, genç kadını Dursun Aydemir ve Engin Kayıran'ın bulunduğu binaya götürdü.

SIRTINDA TAŞIYAN RIDVAN İSİMLİ KİŞİ BULUNAMADI

Üç gün sonra şikayetçi olan genç kadın, Kayıran ve Aydemir'in tecavüzüne uğradığını söyledi. F.H.E.'nin şikayeti üzerine Dursun Aydemir ve Engin Kayıran gözaltına alınırken, genç kadını darp ederek binaya getiren Rıdvan isimli kişi ise bulunamadığı için hakkında yasal işlem yapılamadı.

BİRİ 20 YIL DİĞERİ DE 24 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRI

Dursun Aydemir ve Engin Kayıran, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki şüpheli hakkında atılı suçlardan iddianame düzenledi.

BİRİ 20 DİĞERİ DE 24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Aydemir ve Kayıran'ın dosyası İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne düştü. Mahkeme, 2 Ekim 2018 tarihli karar duruşmasında Engin Kayıran'ı, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hürriyeti tahdit" suçundan 24 yıl, Dursun Aydemir'i de, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İSTİNAF MAHKEMESİNDEN SONRA YARGITAY DA KARARI ONADI

Taraflar dosyası İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Davanın görüldüğü İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 27 Kasım 2018 tarihinde dosya üzerinden yaptığı incelemede, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek tarafların istinaf başvurularını esastan reddetti. Tarafların başvurusu üzerine dosya bu kez Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 3 Aralık 2019 tarihinde tarafların temyiz taleplerini reddederek kararı onadı.

Kaynak: DHA

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