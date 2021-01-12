Yargıtay Başkanvekilliğine 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil seçildi
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Yargıtay Başkanvekilliğine 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil seçildi

12.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:13
Yargıtay Başkanvekilliğine 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil seçildi

Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil seçildi.

Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Birinci Başkanvekilleri Hukuk Genel Kurulu Başkanı Mehmet Kürtül ile Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdulhalik Yıldız'ın yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle boşalan birinci başkanvekillikleri için seçim yapıldı.

Başkanvekilliği için ceza bölümünden Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, hukuk bölümünden ise 1. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Kaya, 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin ile 15. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Albayrak adaylıklarını açıklamıştı.

Seçim sonucunda, Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine, 275 oyla Eyüp Yeşil getirildi. Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığı da yapacak Yargıtay Birinci Başkanvekili seçiminde ise sonuç alınamadı. Adaylardan hiçbirinin yeterli çoğunluğu sağlamaması nedeniyle seçime öğleden sonra devam edilecek.

Eyüp Yeşil'in özgeçmişi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden önce de Ergenekon, MİT tırlarının durdurulması gibi kumpas davalarında önemli kararlara imza atan Eyüp Yeşil, Türkiye genelindeki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaların temyiz incelemesini yapan 16. Ceza Dairesinin Başkanlığını yürütüyordu.

Yeşil, Şavşat'ta 8 Nisan 1959'da doğdu. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünü bitiren Yeşil, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985'te mezun oldu.

Kocaeli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yeşil sırasıyla Akşehir, Genç, Cide hakimliği; Dinar Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyon Başkanlığı, Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanlığı, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine, 24 Şubat 2011'de seçilen Eyüp Yeşil, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 22 Aralık 2014'te Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmişti.

Fransızca bilen Yeşil, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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