Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca, görevi Cirit'ten devraldı
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Başsavcı, Akarca, Güncel

Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca, görevi Cirit'ten devraldı

Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca, TBMM'de çalışmaları devam eden İnfaz Yasası'ndaki değişiklik için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan tutuklu dosyalarını çıkardıklarını, bu dosyaların bulunduğu Yargıtayın ilgili ceza dairelerinin de nöbet sistemine geçerek sürece...

24.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:16
Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca, görevi Cirit'ten devraldı

Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca, TBMM'de çalışmaları devam eden İnfaz Yasası'ndaki değişiklik için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan tutuklu dosyalarını çıkardıklarını, bu dosyaların bulunduğu Yargıtayın ilgili ceza dairelerinin de nöbet sistemine geçerek sürece destek vereceklerini bildirdi.

Mehmet Akarca, başkanlık seçiminin sonuçlanmasının ardından Yargıtay Konferans Salonu'na gelerek, çalışanlara ve üyelere teşekkür etti.

Sonucun Yargıtaya, millete, devlete, adli teşkilata hayırlar getirmesini dileyen Akarca, "Çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. İnşallah hepimiz için hayırlara vesile olur. Hepinizin emeğine sağlık. Bu kadar zor şartlarda herkes görevini yaptı. Herkese katılımı için teşekkür ediyorum." dedi.

Devir teslim yapıldı

Mehmet Akarca, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makamından Yargıtay Başkanlığı makamına geçti.

Burada İsmail Rüştü Cirit'ten görevi devralan Akarca'ya, Cirit tarafından mazbatası verildi, cübbesi giydirildi.

İsmail Rüştü Cirit, 152 yıllık Yargıtayın şanına yakışır bir seçim sonucunda "kardeşim" dediği Başsavcı Akarca'nın, Yargıtay Başkanlığına seçildiğini belirtti.

Türk milletinden aldığı bu kutsal emaneti Akarca'ya devretmekten büyük onur ve mutululuk duyduğunu ifade eden Cirit, "Mehmet Bey'in bilgi birikimi, mesleki tecrübesiyle ve insani duruşuyla Yargıtay bayrağının daha yukarılara taşınacağından kuşkum yok. Tebrik ediyorum." dedi.

Cirit, bugün sembolik bir tören yaptıklarını, "korona günleri" geçince daha büyük bir tören yapacaklarını söyledi.

-"383 kişinin oyunu aldım kabul ediyorum"

Akarca da İsmail Rüştü Cirit'e, Yargıtaya, adalet teşkilatına, hukuka, devlete, millete yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarını sundu.

Seçimde 383 Yargıtay üyesinin 332'sinin oy kullandığını belirten Akarca, mazereti, rahatsızlığı nedeniyle katılamayanlar bulunduğunu ifade etti.

Akarca, dünyayı etkileyen virüse rağmen Yargıtayın şanına yakışır bir seçim yapıldığını belirterek, seçimde yarıştığı 5 meslektaşına da gösterdikleri demokratik anlayışları nedeniyle teşekkür etti. Mehmet Akarca, şöyle konuştu:

"Oy kullanan kullanmayan, bana oy veren vermeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra 383 kişinin oyunu aldım kabul ediyorum. Yargıtayımızın elbette hizmetleri devam edecektir. En önemli hizmet alanımız da güvenilir, etkin, şeffaf, erişilebilir bir yargı kurumuna kavuşmak. Adli teşkilatın başında olan yüce Yargıtayın da bu görevini, fonksiyonunu kesintisiz sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bunun için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Tarafsız ve bağımsız adaleti gerçekleştiren, hukukun üstünlüğüne inanan yüksek yargı mensuplarının bu konuda bütün özveriyi göstereceklerine, şimdiye kadar yaptıkları gibi çalışmalarını özveriyle sürdüreceklerine inancım tamdır. Bundan sonra da yolumuza yine güvenli şekilde devam edeceğiz."

- İnfaz Yasası'ndaki değişiklik

İnfaz Yasası ile ilgili düzenlemelerin TBMM'de olduğunu hatırlatan Başkan Mehmet Akarca, "Bunun için de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızda bulunan tutuklu dosyalarını çıkardık. Şimdi de tutuklu dosyalarının bulunduğunu Yargıtayımızın ilgili ceza dairelerinin heyet sayısını azaltıp, nöbet sistemine geçmek suretiyle sürece destek vereceklerine inanıyorum. Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda hijyen koşullarına dikkat etmek suretiyle daire başkanlarımız ve yüksek yargıçlarımızla bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Mehmet Akarca, Yargıtay hukuk dairelerinin de acil ve görülmesi gereken işleri, nöbet sistemini kurarak yürüteceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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