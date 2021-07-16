Yargıtay Başkanlığı Zabıt Katibi Uygulama Sınavına Katılacak Adaylar İçin Duyuru
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Yargıtay Başkanlığı Zabıt Katibi Uygulama Sınavına Katılacak Adaylar İçin Duyuru

Yargıtay Başkanlığı Zabıt Katibi Uygulama Sınavına Katılacak Adaylar İçin Duyuru
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Yargıtay Başkanlığı Zabıt Katibi uygulama sınavı; 26. 07. 2021 / 29. 07. 2021 tarihleri arasında Yargıtay Yeni Hizmet Binası " İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No : 4 Ahlatlıbel / Çankaya / Ankara " adresinde yapılacaktır.

Yargıtay Başkanlığı Zabıt Katibi uygulama sınavı; 26. 07. 2021/ 29. 07. 2021 tarihleri arasında Yargıtay Yeni Hizmet Binası " İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No : 4 Ahlatlıbel/ Çankaya/ Ankara " adresinde yapılacaktır.

Sınav alanına dolmuş ile ulaşım;

Sıhhiye Köprüsü üzerinden veya Kızılay Güvenparktan İncek veya Tulumtaş dolmuşlarına binilerek,

Sınav alanına otobüs ile ulaşım;

Atatürk Bulvarı üzerinden 192 ve 193 numaralı İncek veya Tulumtaş EGO otobüslerine binilerek yapılabilecektir.

Kaynak: Habermetre

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Yargıtay Başkanlığı Zabıt Katibi Uygulama Sınavına Katılacak Adaylar İçin Duyuru - Haberler
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