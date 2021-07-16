Yargıtay Başkanlığı Zabıt Katibi Uygulama Sınavına Katılacak Adaylar İçin Duyuru
Yargıtay Başkanlığı Zabıt Katibi uygulama sınavı; 26. 07. 2021 / 29. 07. 2021 tarihleri arasında Yargıtay Yeni Hizmet Binası " İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No : 4 Ahlatlıbel / Çankaya / Ankara " adresinde yapılacaktır.
Yargıtay Başkanlığı Zabıt Katibi uygulama sınavı; 26. 07. 2021/ 29. 07. 2021 tarihleri arasında Yargıtay Yeni Hizmet Binası " İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No : 4 Ahlatlıbel/ Çankaya/ Ankara " adresinde yapılacaktır.
Sınav alanına dolmuş ile ulaşım;
Sıhhiye Köprüsü üzerinden veya Kızılay Güvenparktan İncek veya Tulumtaş dolmuşlarına binilerek,
Sınav alanına otobüs ile ulaşım;
Atatürk Bulvarı üzerinden 192 ve 193 numaralı İncek veya Tulumtaş EGO otobüslerine binilerek yapılabilecektir.
Kaynak: Habermetre