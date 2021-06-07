Yargıtay Başkanlığı Personel Alım Duyurusu
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Yargıtay Başkanlığı Personel Alım Duyurusu

Yargıtay Başkanlığı Personel Alım Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2.

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımına ilişkin ilana ulaşmak için tıklayınız.

Sözleşmeli Bilişim Personeli İlanı

Sözleşmeli Personel İlanı

Yargıtay Başkanlığı İşçi İlanı

Kaynak: Habermetre

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