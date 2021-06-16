Yargıtay Başkanlığı Personel Alımına İlişkin Duyuru

657 sayılı Kanunun 4/D maddesi gereğince 4857 sayılı İş Kununu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı Kura işlemi, aşağıda belirtilen tarih,...