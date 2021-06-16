Yargıtay Başkanlığı Personel Alımına İlişkin Duyuru
657 sayılı Kanunun 4/D maddesi gereğince 4857 sayılı İş Kununu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı Kura işlemi, aşağıda belirtilen tarih,...
657 sayılı Kanunun 4/D maddesi gereğince 4857 sayılı İş Kununu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı Kura işlemi, aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde noter huzurunda yapılacaktır.
1-Aşçı(Hamur, Tatlı, Tatlı Ustası) (Katılımcı Listesi)
2-Aşçı(Dönerci, Kebapçı, Pide Ustası) (Katılımcı Listesi)
3-Aşçı(Kasap) (Katılımcı Listesi)
4-Aşçı(Sıcak Yemek) (Katılımcı Listesi)
5-Temizlik Görevlisi (Katılımcı Listesi)
6-Bahçıvan (Katılımcı Listesi)
18. 06. 2021 tarihinde saat 09. 00'da Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonunda yapılacaktır. Kura yapılacak salona Covid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı alınacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur.
Adres : Atatürk Bulvarı No: 100 Bakanlıklar/ANKARA
Kaynak: Habermetre