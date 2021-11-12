Yargıtay Başkanlığı: "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021...
Yargıtay Başkanlığı: "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021 tarihinde yapılan toplantıda 'Kooperatiflerin/Yapı Kooperatiflerinin' tacir sayılacağı yönünde karar verildi.
Yargıtay Başkanlığı: "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021 tarihinde yapılan toplantıda 'Kooperatiflerin/Yapı Kooperatiflerinin' tacir sayılacağı yönünde karar verildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet