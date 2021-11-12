Yargıtay Başkanlığı: "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021... - Haberler
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Yargıtay Başkanlığı: "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yargıtay Başkanlığı:

Yargıtay Başkanlığı: "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021 tarihinde yapılan toplantıda 'Kooperatiflerin/Yapı Kooperatiflerinin' tacir sayılacağı yönünde karar verildi.

Yargıtay Başkanlığı: "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021 tarihinde yapılan toplantıda 'Kooperatiflerin/Yapı Kooperatiflerinin' tacir sayılacağı yönünde karar verildi." - ANKARA

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