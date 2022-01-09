Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı Afyonkarahisar'da yapıldı

Her yıl Ocak ayında gerçekleştirilen Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı bu yıl Afyonkarahisar'da yapıldı. Yargıtay'ın 2021 yılındaki faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, ortalama yargılama süreleri, iş yükü ve temizleme oranları gibi adli kalite göstergeleri açısından da bir değerlendirme yapıldı.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ile birlikte Yargıtay daire başkanları ve üyeleri katıldı. Yargıtay'ın 2021 yılındaki faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar da ele alınarak Yargıtay Kanununun 14'üncü maddesi uyarınca daireler arasındaki işbölümü de görüşüldü. Bu kapsamda ortalama yargılama süreleri, iş yükü ve temizleme oranları gibi adli kalite göstergeleri açısından da bir değerlendirme yapıldı. Yargıtay dairelerinin görevlerine ilişkin işbölümü taslağı, ocak ayı içerisinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından görüşülüp, kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Öte yandan, toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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