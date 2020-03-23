Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit emekli oldu
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İsmail Rüştü Cirit, Güncel

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit emekli oldu

Yaş haddinden emekliye ayrılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'dan uğurlandı.

23.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:26
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit emekli oldu

Yaş haddinden emekliye ayrılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'dan uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir dizi önlem alan Yargıtay Başkanlığı, yaş haddinden emekliye ayrılan Yargıtay Başkanı Cirit için yapılması planlanan veda törenlerini iptal etmişti.

Cirit, bugün yaş haddinden emekliye ayrıldı.

İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanlığından mesai arkadaşları tarafından, sosyal mesafe kuralına uyularak, kalabalık yaratılmadan alkışlarla uğurlandı.

Yeni başkan yarın seçilecek

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Kovid-19 önlemleri arasında yeni başkanını seçmek üzere yarın sandık başına gidecek.

Tüm Yargıtay üyelerinin katılması gereken bu seçim için de bir dizi önlem alındı.

Yargıtay Konferans Salonu'nda yapılacak seçim için salon içinde alınan maske, dezenfektan, kolonya konulması gibi hijyen önlemlerinin yanı sıra Yargıtay üyelerinin aynı anda oy kullanmaya gelmemesi için de oy kullanma saati 08.00-12.00 olarak belirlendi.

6 aday var

Yargıtaydaki seçim için şu ana kadar 6 kişi aday oldu. Buna göre, seçimde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk ile Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman yarışacak.

Yargıtay Kanunu gereğince adaylardan, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan yeni Yargıtay Başkanı olacak. İlk üç turda adaylardan biri yeterli çoğunluğu sağlayamazsa üçüncü turda en çok oyu alan iki aday, dördüncü ve beşinci turda yarışacak. Bu turlarda da sonuç alınamazsa başa dönülerek turlara devam edilecek.

İsmail Rüştü Cirit'in öz geçmişi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 23 Mart 1955'te doğan İsmail Rüştü Cirit, İzmir Namık Kemal Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1978'de mezun oldu.

Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan Cirit, sırasıyla Hakkari, Araklı, Ahlat Hakimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İnegöl Hakimliği, Kadıköy Hakimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 19 Temmuz 2004'te seçilen Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 10 Mart 2011'de Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığı'na, bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015'te Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanlığına seçildi. Cirit, 11 Şubat 2019'daki seçimle bu göreve ikinci kez getirildi. Cirit, evli ve üç çocuk babası.

Kaynak: AA

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