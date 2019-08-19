Yargıtay Başkanı Cirit'ten barolara: Söylemleri çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun değil
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, birçok baronun adli yıl açılışı törenine katılmayacağını açıklaması hakkında "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler." yorumunda bulundu.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, birçok baronun adli yıl açılışı törenine katılmayacağını açıklamasına tepki gösterdi.
Cirit, barolarla ilgili "İster katılırlar, ister katılmazlar ancak katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler." yorumunda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle