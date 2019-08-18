Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'adli yıl açılış töreni' eleştirilerine yanıt

18.08.2019 21:09

Yargıtay Başkanı Cirit, bazı baroların adli yıl açılış törenine katılmama kararına ilişkin, "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler." dedi.