Yargıtay Başkanı Cirit: Korsan Cennetinde Sanat Eserleri Gelişemez

TÜRKİYE Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi Eğitimi Çalıştayına katılan Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Çirit, "Yasanın ve cezaların yetersiz olması veya uygulamadaki başarısızlıklar nedeniyle 'korsan cenneti' olan bir ortamda, yaratıcı düşünce ve sanat eserleri arzulandığı ölçüde gelişemez" dedi.



Palandöken Dağı'ndaki Polat Resort Hotel'de düzenlenen, Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi Eğitimi Çalıştayı'na Vali Seyfettin Azizoğlu, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcısı Ünal Bingül, BAM Başkanı Mustafa Çetin, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (AKP) 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgenaral Mehmet Özoğlu ve 13 ilin savcı ve hakimleri katıldı.



Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi Eğitimi Çalıştayı'nda konuşan Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, her türlü sosyal faaliyette olduğu gibi fikir ve sanat eserleri ile ticaret hayatı, ancak hukuki güvenlik ortamında gelişebileceğini söyledi. İsmail Rüştü Çirit, fikri mülkiyetin özellikleri dikkate alınmaksızın klasik hukuk bilgisiyle, bu alana ilişkin problemlere çözüm üretilemeyeceğini belirtti.



'YARATICI DÜŞÜNCEYİ TEŞVİK ETMELİYİZ'



Konuyla ilgili profesyonellerin kendilerini sürekli geliştirmeleri ve yenilemeleri gerektiğine dikkati çeken İsmail Rüştü Cirit, şunları söyledi:



"Gelecek nesillere iyi bir uygarlık mirası bırakmak istiyorsak, yaratıcı düşünceyi ve sanat eserleri üretmeyi teşvik etmeliyiz. Yasanın ve cezaların yetersiz olması veya uygulamadaki başarısızlıklar nedeniyle 'korsan cenneti' olan bir ortamda, yaratıcı düşünce ve sanat eserleri arzulandığı ölçüde gelişemez. Kişisel bir hak olarak görülen fikir ve sanat eserlerinin kamu gücüyle korunmasının nedeni, insanlığın gelişimine ilişkin kamusal yarardır. Çağdaş toplumlarda, fikir ve sanat eserleri kişilere ait haklar olduğu kadar, aynı zamanda insanlığın ortak değerleri arasında kabul edilmektedir. Kaliteli bir hukuk sistemi için iyi uygulamacılara ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız. İyi hukukçular yetiştiremezsek ve onları geliştiremezsek, hangi sistemi getirirsek getirelim başarılı sonuçlar elde edemeyeceğimizin farkında olmalıyız. Bu nedenle eğitim faaliyetlerine çok önem verdiğimizi bu vesile ile vurgulamak isterim."



- Erzurum