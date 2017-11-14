Yargıtay Başkanı Cirit Açıklaması

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, resmi yollarla Yargıtaya intikal etmemiş dosyaların içeriklerini bilmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.



Cirit, Yargıtayın internet sitesinden yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde, Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukat Örgütleri Birliğinin düzenlediği organizasyondaki bir sohbet ortamında kamuoyunca yakından takip edilen bir kısım davalara ilişkin kendisine ait sözlere yer verildiğini hatırlattı.



Cirit, tarafınca söylendiği iddia edilen ve halen yürümekte olan dava dosyaları hakkında yorumlar içeren sözlerin bir kısmının şahsına ait olmadığını belirtti.



Bu yorumların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydeden Cirit, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. maddesinin ihlali anlamına gelebilecek bir beyanda bulunmadığımız gibi resmi yollarla tarafımıza intikal etmemiş dosyaların içeriklerini bilmemiz dahi mümkün değildir." açıklamasında bulundu.