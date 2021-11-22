Yargıtay Başkanı Akarca, Zambiya Başsavcısı Shawa-Siyunyi ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti - Haberler
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Yargıtay Başkanı Akarca, Zambiya Başsavcısı Shawa-Siyunyi ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

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Yargıtay Başkanı Akarca, Zambiya Başsavcısı Shawa-Siyunyi ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in davetlisi olarak 21-26 Kasım tarihleri arasında ülkemize ziyaret gerçekleştiren Zambiya Başsavcısı Fulata Lillian Shawa-Siyunyi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in davetlisi olarak 21-26 Kasım tarihleri arasında ülkemize ziyaret gerçekleştiren Zambiya Başsavcısı Fulata Lillian Shawa-Siyunyi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İki ülkenin hukuk alanındaki iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.

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