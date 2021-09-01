Yargıtay Başkanı Akarca: "(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir"
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Yargıtay Başkanı Akarca: "(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın konuşması ANKARA - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (5)Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın konuşması ANKARA - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (5)

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz."

Akarca: "(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir."

Yargıtay Başkanı Akarca: '(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir'
Yargıtay Başkanı Akarca: '(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir'
Yargıtay Başkanı Akarca: '(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir'
Yargıtay Başkanı Akarca: '(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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Yargıtay Başkanı Akarca: 'Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir.
Yargıtay Başkanı Akarca: "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir.
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Yargıtay Başkanı Akarca: "(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir" - Haberler
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