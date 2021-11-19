Yargıtay Başkanı Akarca: Yargıtay 5 milyondan fazla kararını erişime açtı

'Vergi, Dolandırıcılık ve Belgede Sahtecilik Suçları' konulu Bölgesel İçtihat Forumu'na Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Bestemi Tezcan, Yargıtay üyeleri, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı İdris Kizir ve ceza dairesi başkanları, cumhuriyet savcıları, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Ticaret Odası Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Özgener, tetkik hakimleri ve akademisyenler katıldı. 4 oturum şeklinde yapılacak forumun birinci ve ikinci oturumuna Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, üçüncü oturumuna Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi Üyesi Gökhan Karaburun ve dördüncü oturumuna ise Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Reşat Koparan başkanlık yapacak. Forumda vergi, dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlarına ilişkin sorunların adalet politikaları, yargı yönetimi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilip Yargıtay içtihatları ile öğreti görüşleri tartışılacak.

Konuşmaların ardından Özgener, Akarca'ya hediye takdiminde bulundu ve hatıra fotoğrafı çekildi.