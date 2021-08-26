Yargıtay Başkanı Akarca: Sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin
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Yargıtay Başkanı Akarca: Sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin

Yargıtay Başkanı Akarca: Sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, "Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin.

YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, "Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin. Asılsız haber yaymak, toplumu kışkırtan ve tedirginliğe sevk eden haber yaymak dünyanın her yerinde suç" dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Çankaya Ahlatlıbel Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni Yargıtay Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hizmet binasını basın mensuplarına tanıttı. Akarca'ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım eşlik etti. Akarca, yeni hizmet binasının 191 bin 272 metrekarelik alan üzerinde inşa edildiğini belirterek, "Binada; 24 adet daire başkanı odası, 309 adet üye odası, 48 adet kıdemli tetkik hakimi odası, 744 tetkik hakimi odası, her dairede ikişer olmak üzere 48 adet müzakere salonu, 26 adet duruşma salonu, 40 toplantı salonu, 133 arşiv, 215 depo, 85 asansör bulunmaktadır" dedi. 

'SOSYAL MEDYA KONUSUNDA YASAL BOŞLUK VAR'

Akarca, gazetecilerin sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine, "Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin. Bizim de kanaatimiz o yönde. Bu alanın başı boş. Herkesin şerefi ve haysiyetiyle oynayıp çatışmacı bir ortama sürüklemeye hiçbir devlet izin veremez. Avrupa ülkelerinde bu düzenlemelerin örnekleri var. Biz geciktik bile bu konuda. Dileyen sahte hesap açabiliyor. Bu hesaplarından kimler tarafından açıldığı sosyal medya platformlarından alamıyorsunuz. Burada bir yasal boşluk var. Asılsız haber yaymak, toplumu kışkırtan ve tedirginliğe sevk eden haber yaymak dünyanın her yerinde suç" dedi. Öte yandan yeni hizmet binasının resmi açılışının 1 Eylül'de gerçekleştirileceği bildirildi.


Yargıtay Başkanı Akarca: Sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin
Yargıtay Başkanı Akarca: Sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin
Yargıtay Başkanı Akarca: Sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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Yargıtay Başkanı Akarca: Sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin - Haberler
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