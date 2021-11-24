Yargıtay Başkanı Akarca, Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Abdusalomov ve Beraberindeki Heyetle Görüştü

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, ülkemizde ziyaret gerçekleştiren Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Mirza-Ulugbek Abdusalomov ve beraberindeki heyetle makamında görüştü.

İki ülke arasında köklü ortak bağların bulunduğunu belirten Akarca, hukuk ve diğer alanlardaki işbirliğinin günden güne güçlendiğini ifade etti.

Görüşmede, Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Üyesi Bakhtiyar Mirbabaev ve Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev de yer aldı.

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